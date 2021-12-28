Во Львовской области нетрезвый охотник расстрелял собаку и хотел застрелить ее хозяев (видео)

Во Львовской области нетрезвый охотник расстрелял собаку и хотел застрелить ее хозяев (видео)

Нетрезвый охотник угрожал ружьем владельцам убитого животного.

Во Львовской области пьяный мужчина застрелил собаку и угрожал оружием женщине, владелице животного.

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Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Событие произошло между селами Зашков и Зарудцы. Муж с женой прогуливались с собакой, когда в него попал нетрезвый мужчина из ружья.

“Мы вышли гулять с собакой, а охотник застрелил нашу собаку. Когда мы его догнали с женой и дочерью, то он наставил ружье в сторону жены. Мы его задержали и позвонили по телефону на "102" в полицию. Приехали патрульные", – рассказывает хозяин собаки.

По словам членов семьи, охотник был настолько пьян, что не смог связать два слова. Он – местный житель и имеет разрешение на оружие.

Хозяин убитой собаки надеется, что оружие у мужчины заберут и лишат права на охоту.

Напомним, что в Австралии, накануне Рождества домашняя собака до смерти загрызла 5-летнего мальчика, который с ним играл.