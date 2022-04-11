Во Львовской области обустроят 13 общежитий для переселенцев: сколько людей туда смогут поселить

Во Львовской области обустроят 13 общежитий для переселенцев: сколько людей туда смогут поселить

Условия проживания людей планируют обустроить в течение нескольких месяцев.

Во Львовской области в течение нескольких месяцев намерены создать условия для длительного проживания более 1500 переселенцев. Под жилье перепрофилируют общежития, интернаты, санатории, гостиницы и другие государственные или коммунальные учреждения социальной сферы.

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"На сегодняшний день во Львовской области есть 156 таких объектов, которые нуждаются в минимальных капиталовложениях, чтобы стать пригодными для длительного проживания. Чтобы привести их в надлежащее состояние, нужно более 1 миллиарда 800 миллионов гривен", — сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во Львовщине уже согласовали финансирование первых 13 объектов на общую сумму 47 миллионов гривен из областного бюджета. В них уже в ближайшие месяцы удастся разместить 1591 украинца, переехавшего из региона, где происходят боевые действия.

Кроме того, власти ведут переговоры с застройщиками и донорами по выкупу уже готового жилья. Некоторые строительные компании готовы продать квартиру для проживания переселенцев по цене, которая соответствует себестоимости строительства.

Также общины области сформировали единую базу из 92 земельных участков площадью более 582 гектаров, на которых можно начать строительство жилых домов. В приоритете – участки с необходимыми коммуникациями и градостроительной документацией, недалеко от социальной инфраструктуры.

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