Во Львовской области осудили учительницу музыки: что она сделала

Во Львовской области осудили учительницу Червоноградской ОШ I-III ступеней №14. Она вносила в журналы ложные данные по посещаемости и успеваемости учащихся.

Об этом идет речь в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.

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По данным правоохранителей, в период с 1.сентября 2018 года по 24 мая 2019 года учительница музыкального искусства вносила в журналы ложные данные по посещаемости и успеваемости детей. Такие прецеденты фиксировались в документах, закрепленных по 5 и 7 классам. Более того, там отмечались фамилии школьников, которые у нее не учились.

Преподаватель судили по статье о подделке документов. По решению суда женщина получила в виде 1,1 года ограничения свободы, но была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью в один год.

Напомним, во Львове апелляционный суд обязал львовскую школу №87 выплатить обвиняемой в буллинге первоклассников учительнице Ирине Федишин 10 тыс. грн моральной и материальной компенсации, а также 12 тыс. грн из-за задержки исполнения решения о ее восстановлении в должности.

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