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Во Львовской области перевернулся грузовик с краном: движение частично заблокировано

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Во Львовской области перевернулся грузовик с краном: движение частично заблокировано

Авария во Львовской области с участием грузовика / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Патрульные осуществляют реверсную регулировку движения.

Возле населенного пункта Большая Белка Львовской области перевернулся грузовик с краном.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

"На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернополь — Львов — Рава-Русская), возле населенного пункта Большая Белка, произошла опрокидывание грузовика, перевозившего кран. Повреждена проезжая часть", — говорится в сообщении.

Пострадал ли водитель грузовика – патрульные не сообщили.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 3 января.

Патрульные осуществляют реверсную регулировку движения.

"Будьте внимательны и осторожны, учитывайте эту информацию при выборе маршрута движения", — призвали в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, во Львовской области произошла смертельная авария с участием военных.

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Дата публикации
Просмотры
610
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