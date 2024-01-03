Во Львовской области перевернулся грузовик с краном: движение частично заблокировано

Возле населенного пункта Большая Белка Львовской области перевернулся грузовик с краном.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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"На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернополь — Львов — Рава-Русская), возле населенного пункта Большая Белка, произошла опрокидывание грузовика, перевозившего кран. Повреждена проезжая часть", — говорится в сообщении.

Пострадал ли водитель грузовика – патрульные не сообщили.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 3 января.

Патрульные осуществляют реверсную регулировку движения.

"Будьте внимательны и осторожны, учитывайте эту информацию при выборе маршрута движения", — призвали в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, во Львовской области произошла смертельная авария с участием военных.

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