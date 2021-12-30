Во Львовской области подросток за рулем выскочил на встречную полосу и влетел в автобус с пассажирами

Во Львовской области подросток за рулем выскочил на встречную полосу и влетел в автобус с пассажирами

Как выяснилось, у подростка не было водительского удостоверения.

Во Львовской области 17-летний подросток на автомобиле въехал в маршрутку. В результате аварии пострадали 41-летняя пассажирка автобуса и сам подросток. Их госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Львовской области.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде. Подросток не справился с управлением авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Устанавливаются все происшествия ДТП.

Напомним:

В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения пострадали 5 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.

ДТП в Луцке: признал ли 16-летний водитель свою вину

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