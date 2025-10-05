Во Львовской области поезда курсируют с задержками: в чем причина

Поезд / © commons.wikimedia.org

"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов во Львовской области из-за осложненной ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» в Telegram.

Отмечается, что, в стрыйском направлении несколько пригородных рейсов курсируют с отклонением от расписания до 30 минут. Кроме того, региональный поезд №826 сообщением Львов — Хмельницкий отправился с начальной станции на полчаса позже, чем было запланировано.

Напомним, ранее мы писали о том, что УЗ из соображений безопасности на какое-то время отменила некоторые местные (пригородные) электрички/поездав трех украинских регионах.