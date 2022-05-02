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Во Львовской области полиция задержала мужчину, который продал волонтерам некачественные пластины для бронежилетов

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Во Львовской области полиция задержала мужчину, который продал волонтерам некачественные пластины для бронежилетов

Некачественные пластины для бронежилетов / npu.gov.ua

Полиция Львовской области разоблачила злоумышленника, который изготавливал, а затем продал некачественные пластины, из которых впоследствии изготовляли бронежилеты.

К слову, в марте мужчина получил из-за границы пластины соответствующего стандарта для бронежилетов, которые должен был отдать волонтерской организации. Впрочем, вместо этого он решил продать их.

Как сообщили в Национальной полиции, волонтеры дополнительно заказали у жителя Львовской области такие пластины. Впрочем, мужчина решил самостоятельно их изготовить.

Некачественные пластины для бронежилетов / © npu.gov.ua
Некачественные пластины для бронежилетов / npu.gov.ua

Когда волонтеры купили пластины для бронежилетов, решили проверить их качество. Пластины не выдерживали выстрел пули автоматического оружия калибров 5,45 и 7,62 мм и фактически не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты.

"На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили завербованного российскими спецслужбами украинца. Мужчина планировал провести разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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