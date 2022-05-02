Во Львовской области полиция задержала мужчину, который продал волонтерам некачественные пластины для бронежилетов

Во Львовской области полиция задержала мужчину, который продал волонтерам некачественные пластины для бронежилетов

Полиция Львовской области разоблачила злоумышленника, который изготавливал, а затем продал некачественные пластины, из которых впоследствии изготовляли бронежилеты.

К слову, в марте мужчина получил из-за границы пластины соответствующего стандарта для бронежилетов, которые должен был отдать волонтерской организации. Впрочем, вместо этого он решил продать их.

Как сообщили в Национальной полиции, волонтеры дополнительно заказали у жителя Львовской области такие пластины. Впрочем, мужчина решил самостоятельно их изготовить.

Некачественные пластины для бронежилетов / npu.gov.ua

Когда волонтеры купили пластины для бронежилетов, решили проверить их качество. Пластины не выдерживали выстрел пули автоматического оружия калибров 5,45 и 7,62 мм и фактически не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты.

"На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили завербованного российскими спецслужбами украинца. Мужчина планировал провести разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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