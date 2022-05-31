Во Львовской области построят по современной технологии двухэтажный дом для переселенцев

Во Львовской области построят по современной технологии двухэтажный дом для переселенцев

Во Львовской области построят двухэтажный дом для 80 переселенцев.

В Дрогобыче Львовской области возводят по современной технологии каркасных сооружений многоквартирный двухэтажный дом. Жилье рассчитано на 80 вынужденных переселенцев.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, квартиры будут иметь индивидуальные санузлы, душевые и кухни. Благодаря строительству деревянных каркасных сооружений жилье будет беречь энергию и быстро прогреваться зимой.

"Применяемая технология позволяет возвести жилье быстро, качественно и за умеренную цену. Завершение работ запланировано в этом году, до конца сентября. Сейчас продолжаются фундаментные работы", — говорится в сообщении.

фото/Максим Козицкий

По словам Максима Козицкого, это жилье в первую очередь предусмотрено для многодетных семей, семей с детьми, пенсионеров, дома которых разрушены или непригодны для проживания из-за военных действий.



"Если вы хотите получить квартиру, обращайтесь в департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета", — отметил глава Львовской ОВА.

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