Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львовской области построят по современной технологии двухэтажный дом для переселенцев

Дата публикации
Просмотры
466
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области построят по современной технологии двухэтажный дом для переселенцев

фото/Максим Козицкий

Во Львовской области построят двухэтажный дом для 80 переселенцев.

В Дрогобыче Львовской области возводят по современной технологии каркасных сооружений многоквартирный двухэтажный дом. Жилье рассчитано на 80 вынужденных переселенцев.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, квартиры будут иметь индивидуальные санузлы, душевые и кухни. Благодаря строительству деревянных каркасных сооружений жилье будет беречь энергию и быстро прогреваться зимой.

"Применяемая технология позволяет возвести жилье быстро, качественно и за умеренную цену. Завершение работ запланировано в этом году, до конца сентября. Сейчас продолжаются фундаментные работы", — говорится в сообщении.

фото/Максим Козицкий / ©
фото/Максим Козицкий

По словам Максима Козицкого, это жилье в первую очередь предусмотрено для многодетных семей, семей с детьми, пенсионеров, дома которых разрушены или непригодны для проживания из-за военных действий.

"Если вы хотите получить квартиру, обращайтесь в департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета", — отметил глава Львовской ОВА.

Читайте также:

Следующая публикация