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- Украина
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Во Львовской области повредили могилу Героя Украины: что говорит полиция
Вандалы надругались над могилой Героя Украины.
В Жидачево во Львовской области неизвестные повредили могилу Героя Украины — журналиста Тараса Матвиева. Виновников устанавливают.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно об инциденте
Правоохранители сообщили, что об инциденте стало известно 7 июня около 15:30 от родителей погибшего военного. Мать подала заявление о вандализме, предоставив фото и видеодоказательства.
«Если существо, которое это сделало, думает, что это ему пройдет — нет, не пройдет. Не факт, что без видеобазы полиция сможет тебя вычислить сейчас. Вполне возможно, твое наказание не придет. Но оно будет гораздо страшнее, чем банальный штраф или общественные работы. Ты жди…», – написала Валентина Матвеев.
На место сразу выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, могилу на городском кладбище намеренно изуродовали.
По факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, расследование продолжается.
Ранее в Жовкве Львовской области неизвестные повредили фигуру Матери Божьей на площади Вечевой. Инцидент был обнаружен во время патрулирования. По предварительным данным, сакральную скульптуру запачкали ее кетчупом. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к поруганию, и выясняют все обстоятельства инцидента.