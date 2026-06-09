Во Львовской области повредили могилу Героя Украины: что говорит полиция

Повреждена могила Героя Украины:

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В Жидачево во Львовской области неизвестные повредили могилу Героя Украины — журналиста Тараса Матвиева. Виновников устанавливают.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно об инциденте

Правоохранители сообщили, что об инциденте стало известно 7 июня около 15:30 от родителей погибшего военного. Мать подала заявление о вандализме, предоставив фото и видеодоказательства.

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«Если существо, которое это сделало, думает, что это ему пройдет — нет, не пройдет. Не факт, что без видеобазы полиция сможет тебя вычислить сейчас. Вполне возможно, твое наказание не придет. Но оно будет гораздо страшнее, чем банальный штраф или общественные работы. Ты жди…», – написала Валентина Матвеев.

На место сразу выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, могилу на городском кладбище намеренно изуродовали.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, расследование продолжается.

Ранее в Жовкве Львовской области неизвестные повредили фигуру Матери Божьей на площади Вечевой. Инцидент был обнаружен во время патрулирования. По предварительным данным, сакральную скульптуру запачкали ее кетчупом. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к поруганию, и выясняют все обстоятельства инцидента.

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