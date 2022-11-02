Во Львовской области продали одноэтажный дом за 10 млн гривен: фото

В городе Перемышляны Львовской области на аукционе продали одноэтажный дом с гаражом за 10 миллионов гривен. Общая площадь дома составляет 130,1 кв.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник регионального отделения фонда государственного имущества во Львовской области Владислав Калинец.

Он объяснил, что стартовая цена объекта согласно законодательству составляла немного больше двух миллионов гривен. Гарантийный взнос – 411,76 гривен. На здания претендовало 44 участника аукциона.

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"Участники настолько увлеклись соревновательным процессом, что не заметили, как вышли на сумму 10 млн грн. И то не один участник. Действовал, наверное, принцип "должен дать больше". Стоимость квадратного метра составила почти 55 тысяч гривен. Фото "элитной" недвижимости прилагается. К сожалению, по моему мнению, победители откажутся от приобретения этого объекта", — написал Калинец.

Напомним, многие украинцы, желающие приобрести собственное жилье, переориентировались на недвижимость в западных областях Украины, подальше от линии боевых действий. ТСН.ua узнал, сколько стоят самые дешевые квартиры на Львовщине и какое жилье можно приобрести от 2 тысяч долларов.

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