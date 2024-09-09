Во Львовской области произошла смертельная авария с военными

Во Львовской области автобус с военными столкнулся с грузовиком. Авария произошла на трассе Львов-Стрый ночью 9 сентября.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Telegram.

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По его информации, погиб один военный и еще десять — пострадало, однако в полиции это не подтвердили.

"Трасса Львов-Стрый по светофору в населенном пункте Дроговиж, ДТП автобус и фура. По предварительной информации, в автобусе погиб один военный еще десять пострадавших", — написал он.

Между тем местные СМИ уточняют, что ДТП произошло неподалеку от гостиницы-ресторана "Максим" в селе Дроговиж Стрыйского района. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военных получили ранения.

В ГУНП во Львовской области рассказали, что водитель пассажирского автобуса Mercedes, 55-летний житель Ровенской области, совершил столкновение с автопоездом Renault, стоявшим на проезжей части дороги. В результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Девять пассажиров автобуса – жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Сумской области водитель BMW на встречной полосе совершил смертельное ДТП.

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