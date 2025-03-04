Во Львовской области произошло смертельное ДТП: есть погибший и раненые (фото)

В аварии на автодороге в городе Радехов погиб 36-летний водитель, двое пассажиров получили травмы.

В Шептицком районе Львовской области, в городе Радехов, произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате чего погиб 36-летний мужчина, а два человека получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта, около 15.20, на автодороге "Шептицкий-Броды" в городе Радехов Шептицкого района. Произошло столкновение автомобиля Peugeot 307, которым управлял 36-летний житель Бродов, и грузовика D9 под управлением".

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, а двое его пассажиров, мужчины 23 и 35 лет из Золочевского района, получили повреждения и были доставлены в больницу.

Последствия ДТП/Фото: Полиция Львовской области/Facebook

Последствия ДТП/Фото: Полиция Львовской области/Facebook

По факту ДТП во Львовской области полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ, что предусматривает до восьми лет лишения свободы и возможность лишения права управлять транспортом. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве задержали водителя, который вызвал ДТП и травмировал трех пассажиров.

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