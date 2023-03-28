Во Львовской области произошло смертельное ДТП с грузовиком: что известно

В понедельник, 27 марта, в селе Бирки Львовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате инцидента погиб человек.

Об этом информирует пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Audi A3", 40-летний житель поселка Брюховичи, столкнулся с грузовиком "MAN", которым управлял 53-летний житель одного из сел Львовского района", — говорится в сообщении.

Из-за аварии от полученных травм погиб на месте водитель легковушки. Обстоятельства происшествия устанавливают. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Во Львовской области произошла смертельная авария / Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области произошла смертельная авария

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