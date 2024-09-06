Во Львовской области произошло возгорание в результате падения обломков БпЛА — Садовый

Информации о пострадавших пока нет.

Во Львовской области в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он заявил, что загорелись складские помещения.

"После падения обломков шахеда вблизи Львовской общины поднялся пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", — заявил Садовый.

Кроме того, он сообщил, что спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ночной атаки вражеских беспилотников во Львовской области сработала система противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

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