Во Львовской области произошло возгорание в результате падения обломков БпЛА — Садовый

Информации о пострадавших пока нет.
Во Львовской области в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Он заявил, что загорелись складские помещения.
"После падения обломков шахеда вблизи Львовской общины поднялся пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", — заявил Садовый.
Кроме того, он сообщил, что спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что во время ночной атаки вражеских беспилотников во Львовской области сработала система противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
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