ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Во Львовской области пьяный водитель насмерть сбил женщину, а затем попал в ДТП

Сразу после аварии водитель пытался уйти от ответственности и покинул место происшествия. Очевидцы трагедии немедленно вызвали на место экстренную медицинскую помощь и полицейских.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
На месте аварии

На месте аварии / © Львовская обласная прокуратура

Во Львовской области задержан 51-летний водитель «Лады», который в нетрезвом состоянии сбил женщину, а затем попал в еще одну аварию.

Об этом сообщили в прокуратуре.

«Водитель наехал на 80-летнюю пешеходку, местную жительницу, которая шла по краю дороги в попутном направлении. В результате наезда женщина получила травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель с места ДТП пытался скрыться, но на расстоянии около 1 км он съехал в кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель соседнего села, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя составил 3,4 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в Бурштыне на дороге не разминулись два автомобиля — в результате столкновения погибли супруги.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie