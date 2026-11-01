Во Львовской области пьяный водитель насмерть сбил женщину, а затем попал в ДТП

На месте аварии / © Львовская обласная прокуратура

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Во Львовской области задержан 51-летний водитель «Лады», который в нетрезвом состоянии сбил женщину, а затем попал в еще одну аварию.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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«Водитель наехал на 80-летнюю пешеходку, местную жительницу, которая шла по краю дороги в попутном направлении. В результате наезда женщина получила травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель с места ДТП пытался скрыться, но на расстоянии около 1 км он съехал в кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.

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Задержанным оказался житель соседнего села, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя составил 3,4 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в Бурштыне на дороге не разминулись два автомобиля — в результате столкновения погибли супруги.

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