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Во Львовской области пьяный водитель насмерть сбил женщину, а затем попал в ДТП
Сразу после аварии водитель пытался уйти от ответственности и покинул место происшествия. Очевидцы трагедии немедленно вызвали на место экстренную медицинскую помощь и полицейских.
Во Львовской области задержан 51-летний водитель «Лады», который в нетрезвом состоянии сбил женщину, а затем попал в еще одну аварию.
Об этом сообщили в прокуратуре.
«Водитель наехал на 80-летнюю пешеходку, местную жительницу, которая шла по краю дороги в попутном направлении. В результате наезда женщина получила травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель с места ДТП пытался скрыться, но на расстоянии около 1 км он съехал в кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался житель соседнего села, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя составил 3,4 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Напомним, в Бурштыне на дороге не разминулись два автомобиля — в результате столкновения погибли супруги.