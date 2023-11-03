Во Львовской области работает ПВО из-за атаки вражеских беспилотников

Во Львовской области работает ПВО.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в сообщении в социальных сетях.

"Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Ранее он предупреждал, что вражеские беспилотники очутились в воздушном пространстве области. Мол, особое внимание – Стрый и Моршин.

Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов во Львовской области.

Также ударные БпЛА в Винницкой области движутся в северо-западном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Староконстантинов — оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее масштабная воздушная тревога охватила почти всю Украину.

Также в Харькове раздался ряд взрывов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.