Во Львовской области работает ПВО из-за атаки вражеских беспилотников

Дроны-камикадзе продолжают терроризировать Украину.
Во Львовской области работает ПВО.
Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в сообщении в социальных сетях.
"Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Ранее он предупреждал, что вражеские беспилотники очутились в воздушном пространстве области. Мол, особое внимание – Стрый и Моршин.
Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов во Львовской области.
Также ударные БпЛА в Винницкой области движутся в северо-западном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Староконстантинов — оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее масштабная воздушная тревога охватила почти всю Украину.
Также в Харькове раздался ряд взрывов.
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