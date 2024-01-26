Во Львовской области работники ТЦК вручили повестки во время заседания горсовета

Во Львовской области 25 января представители ТЦК вручили повестки во время заседания Червоноградского городского совета. Повестки получили семь народных депутатов, трем же вручить их не смогли, поскольку на сессии они отсутствовали.

Об этом говорится в видео "Четвертой студии".

Как отмечается, работники ТЦК посетили городской совет в самом начале сессии. В то же время военные сообщили, что большинство нардепов уже находились в ТЦК и прошли ВЛК.

"Но есть 10 депутатов, которые категорически не хотят к нам прийти. Я очень хочу пригласить вас прийти к нам на ВЛК для уточнения учетных военных данных", – сказал представитель ТЦК.

Он также назвал фамилию депутатов, которым вручили повестки. В частности, в военкомат пригласили :

Войтовича Андрея

Кашубу Владимира

Кудря Ивана

Лапец Михаила

Остапюка Петра

Пущик Мирослава

Шеремета Олега

А вот трем избранникам вручить повестки не смогли:

Гаманюук Виталию

Рынду Виталию

Шевчуку Григорию

Напомним, что работники ТЦК остановили на пробежке депутата Верховной Рады.

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