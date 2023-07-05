Во Львовской области раскрыли ужасное убийство девушки: преступника не могли найти девять лет

Мужчина задушил девушку и закопал ее тело в лесу.

На Львовщине стражи порядка раскрыли убийство несовершеннолетней девушки, которое произошло еще девять лет назад.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, трагедия произошла еще в августе 2014 года. Тогда 38-летний житель Стрый задушил 17-летнюю девушку. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он закопал ее тело в лесополосе – до 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

“Оперативникам управления стратегических расследований во Львовской области и следователям следственного управления областной полиции удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность мужчины к убийству. На основании полученных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Следующие 15 лет обвиняемый может провести за решеткой. По согласованию с Львовской областной прокуратурой обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей”, – рассказали в МВД.

Напомним, что во Львовской области учительница подралась с учеником из-за футбольного мяча.

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