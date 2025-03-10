Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов, перевыпуская их карты

По данным следствия, шесть сотрудников одного из отделений банка, среди которых был и руководитель, на протяжении 2023-2024 годов реализовали схему незаконного завладения средствами со счетов граждан.
Киберполиция Львовщины совместно с работниками СБУ и следователями ГУНП области разоблачили организованную преступную группу банкиров, которые незаконно перевыпускали банковские карты клиентов и снимали с них деньги. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По данным следствия, шесть сотрудников одного из отделений банка, среди которых был и руководитель, на протяжении 2023-2024 годов реализовали схему незаконного завладения средствами со счетов граждан.
Злоумышленники выбирали клиентов, которые могли находиться на временно оккупированных территориях или в восточных и южных регионах Украины. Используя внутренние данные, банкиры меняли финансовые номера телефонов клиентов на подконтрольные себе, что позволяло им получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и осуществлять финансовые операции без ведома владельцев.
Чтобы скрыть следы преступления, они фальсифицировали фотографии клиентов через специальное программное обеспечение, что создавало визуальный эффект их присутствия в отделении при изменении номера телефона и перевыпуске карты.
После получения перевыпущенных карт руководитель отделения лично обналичивал средства через банкоматы и POS-терминалы.
В настоящее время установлено 19 банковских счетов, с которых мошенники успели снять денежные средства. Общая сумма присвоенных денег – более миллиона гривен.
Во время обысков у подозреваемых изъяли:
- черновые записи с реквизитами клиентов, в отношении которых производились незаконные финансовые операции;
- банковские карты, оформленные на чужие имена;
- мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной схеме
Фигурантам доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 – несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах, совершенные лицами, имеющими к ней доступ.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с возможностью дополнительного наказания посредством запрета занимать определенные должности до трех лет.
Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему мошенничества, направленную на семьи украинских военнопленных и пропавших без вести. В результате спецоперации задержан житель Харькова, который выдавал себя за участника "волонтерской группы" по вопросам обмена пленными и выманивал у пострадавших значительные суммы денег.
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