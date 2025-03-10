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Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов, перевыпуская их карты

Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов, перевыпуская их карты

Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов / Фото: Национальная полиция Украины

По данным следствия, шесть сотрудников одного из отделений банка, среди которых был и руководитель, на протяжении 2023-2024 годов реализовали схему незаконного завладения средствами со счетов граждан.

Киберполиция Львовщины совместно с работниками СБУ и следователями ГУНП области разоблачили организованную преступную группу банкиров, которые незаконно перевыпускали банковские карты клиентов и снимали с них деньги. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов. / ©
Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов.

По данным следствия, шесть сотрудников одного из отделений банка, среди которых был и руководитель, на протяжении 2023-2024 годов реализовали схему незаконного завладения средствами со счетов граждан.

Злоумышленники выбирали клиентов, которые могли находиться на временно оккупированных территориях или в восточных и южных регионах Украины. Используя внутренние данные, банкиры меняли финансовые номера телефонов клиентов на подконтрольные себе, что позволяло им получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и осуществлять финансовые операции без ведома владельцев.

Чтобы скрыть следы преступления, они фальсифицировали фотографии клиентов через специальное программное обеспечение, что создавало визуальный эффект их присутствия в отделении при изменении номера телефона и перевыпуске карты.

После получения перевыпущенных карт руководитель отделения лично обналичивал средства через банкоматы и POS-терминалы.

В настоящее время установлено 19 банковских счетов, с которых мошенники успели снять денежные средства. Общая сумма присвоенных денег – более миллиона гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъяли:

  • черновые записи с реквизитами клиентов, в отношении которых производились незаконные финансовые операции;
  • банковские карты, оформленные на чужие имена;
  • мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной схеме

Фигурантам доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 – несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах, совершенные лицами, имеющими к ней доступ.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с возможностью дополнительного наказания посредством запрета занимать определенные должности до трех лет.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему мошенничества, направленную на семьи украинских военнопленных и пропавших без вести. В результате спецоперации задержан житель Харькова, который выдавал себя за участника "волонтерской группы" по вопросам обмена пленными и выманивал у пострадавших значительные суммы денег.

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