Во Львовской области разоблачили коррупционера, который растратил 25 млн грн госбюджета: на что потратил средства

СБУ и ДБР разоблачили заместителя главы районной военной администрации во Львовской области, который нанес бюджету Украины более 25 млн грн убытков.

Военная контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили на преступной деятельности экс-начальника одного из учебных центров Национальной гвардии, занимающего ныне должность первого заместителя председателя РВА во Львовской области. Находясь командиром воинской части Нацгвардии, в апреле 2022 года чиновник приобрел за государственные средства 72 резервуара РТС-50 для хранения топлива по искусственно завышенной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военная часть приобрела соответствующие цистерны за почти 64,5 млн грн, хотя рыночная стоимость резервуаров составила 39,3 млн грн. Таким образом, оборонному бюджету Украины было нанесено более 25 млн грн убытков.

Коррупционер во Львовской области

Резервуары, которые закупил заместитель председателя РВА во Львовской области / Фото: СБУ

По данным следствия, должностное лицо заключило это соглашение несмотря на то, что несколько предприятий предложили ему более выгодные условия по срокам поставки и оценочной стоимости РТС.

На основании собранных доказательств чиновнику поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, компетентные органы Греции задержали в Афинах 13 ноября гражданина Украины, подозреваемого в незаконном завладении 43 млн. грн. бюджетных средств. Злоумышленник присвоил деньги, которые ведомство заплатило за закупку товаров военного назначения.

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