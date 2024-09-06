Во Львовской области система ПВО сработала по вражеским БпЛА — ОВА

Местные жители призвали не игнорировать сигналы тревоги.
Во время ночной атаки вражеских беспилотников во Львовской области сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он заявил, что по вражеским ударным беспилотникам отработали мобильные группы.
"Во Львовской области работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы. Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя!", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские дроны охотятся на людей.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
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