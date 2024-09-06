Во Львовской области система ПВО сработала по вражеским БпЛА — ОВА

Во время ночной атаки вражеских беспилотников во Львовской области сработала система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он заявил, что по вражеским ударным беспилотникам отработали мобильные группы.

"Во Львовской области работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы. Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские дроны охотятся на людей.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

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