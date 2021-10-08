Во Львовской области "скорая" снесла пешехода (видео)

Мужчина получил травмы.

Возле села Солонка — на автодороге "Киев-Чоп" — скорая наехала на пешехода. Он получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Peugeot Boxer, 64-летний житель одного из поселков Стрыйского района, совершил наезд на пешехода, 33-летнего жителя города Новый Раздел. Мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение средней тяжести.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове скорая, которая ехала с включенной сиреной на вызов к пациенту, сбила мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пострадавший скончался.

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