Во Львовской области столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и легковушка: есть пострадавшие

Во Львовской области столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и легковушка: есть пострадавшие

Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

Во Львовской области утром 9 января на дороге столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате чего пострадали водители и пассажиры обоих транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, происшествие случилось рядом с поселком Новый Став Львовского района. Там столкнулись рейсовый автобус "Эталон", курсирующий по маршруту "Радехов — Львов", и легковой автомобиль Mazda 5. На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров.

В результате столкновения и последующей деформации транспортных средств в салоне легковушки оказались зажатыми водитель и пассажир. Кроме того, в авто находился и ребенок, получивший легкие телесные повреждения. Травмировался также водитель автобуса.

"Пострадавшие с травмами разной степени тяжести и ребенка были госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова. Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранительными органами", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Харькове женщина умирала на полу, пока компания, в которой она находилась, веселилась.

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