Во Львовской области стреляли в автомобиль ТЦК: подробности инцидента (видео)

В среду, 14 января, в пригороде Львова произошла стрельба. В поселке Рудно неизвестный совершил нападение на военнослужащих.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

«Около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни в поселке Рудно водитель авто Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал», — отметили в полиции.

По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также полицейские принимают меры по установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию.

Факт также подтвердили в Львовской областной прокуратуре для ТСН.ua.

Также источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что по предварительной информации, по транспорту группы оповещения гражданский произвел выстрел из травматического оружия.

Дата публикации 13:23, 14.01.26

Напомним, 11 января в Шевченковском районе Львова во время проведения мобилизационных мероприятий произошло нападение на военнослужащего ТЦК. Во время проверки документов у одного из торговых центров 46-летний местный житель вытащил нож и ранил военного в живот.

После нападения мужчина скрылся на микроавтобусе, а раненого 47-летнего военнослужащего госпитализировали. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нападающего. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 350 УК Украины — насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг.