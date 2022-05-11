Во Львовской области суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество Медведчука и Казака: что в перечне

Во Львове суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащих предприятиям родственников нардепов от партии "ОПЗЖ".
Размер капитала превышает 80 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Как сообщается, родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака, являющиеся субъектами уголовного производства, подозреваются в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.
В рамках судебных разбирательств наложен арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений. В частности, в перечне есть помещение, площадь которого 300 "квадратов" в самом центре Львова.
"Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ. В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура", – рассказали в пресс-службе ДБР.
Напомним, что в Николаевской области военные под постоянным обстрелом готовят для врага "сюрприз" и хотят гнать его за море.
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