Во Львовской области сын с особой жестокостью убил мать: детали трагедии

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Стрые во Львовской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, который с особой жестокостью убил свою 54-летнюю мать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 27 января, около двух часов ночи, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Сечевых Стрельцов в Стрые возможно происходит драка, слышны громкие крики", — говорится в сообщении.

Экипажи групп реагирования патрульной полиции Стрыйского районного управления полиции уехали на место происшествия, где обнаружили тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Правоохранители установили, что между погибшей и ее 34-летним сыном произошел конфликт, во время которого он жестоко избил мать, нанеся ей многочисленные телесные повреждения, от которых она скончалась.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, суд вскоре изберет ему меру пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в городе Ананьев Одесской области 16-летний подросток убил мать за отказ в карманных деньгах и 7-летнюю сестру и пошел гулять. Ему сообщено о подозрении.

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