Во Львовской области ТЦК проигнорировал заявление на отсрочку и проиграл дело в суде: подробности

В ТЦК нарушили действующее законодательство, когда требовали личного присутствия военнообязанного для предоставления отсрочки от мобилизации.

Во Львовской области суд удовлетворил иск студента Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, обвинившего ТЦК и СП в игнорировании заявления на получение отсрочки от призыва во время мобилизации.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда №380/19789/24.

Мужчина направил все необходимые документы по почте в июле 2024 года, но в ТЦК отказались рассматривать заявление без личного присутствия военнообязанного. Мужчина не согласился с требованием ТЦК и обратился в суд.

"Ни порядком №1487, ни порядком №560 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Следовательно, истцом соблюдена процедура личного представления (направления) документов, подтверждающих, по его мнению, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", – говорится в судебном решении.

Таким образом, суд признал действия представителей ТЦК, точнее бездействие и отказ рассмотреть заявление истца должным образом, нарушением действующего законодательства. По решению суда, ТЦК обязали рассмотреть документы, которые послал по почте истец, и предоставить ему либо отсрочку от призыва, либо аргументированный отказ в ее предоставлении.

Напомним, общество потряс очередной скандал с ТЦК. Нардеп опубликовал ответ на депутатский запрос о мобилизации забронированного работника в одной из областей Украины. Более того, он даже рассекретил, как ТЦК смогли мобилизовать забронированного.

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