Во Львовской области тело убитой женщины две недели пролежало в квартире

Во Львовской области тело убитой женщины две недели пролежало в квартире

Полиция уже задержала убийцу. Им оказался сын погибшей.

В городе Самбор местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Шухевича обнаружено тело пожилой женщины.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Как установили правоохранители, погибшая, 80-летняя местная жительница, проживала в квартире вместе с 47-летним сыном. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти и гниения — мертвая женщина пролежала в постели около двух недель. Также установлено, что к убийству пенсионерки причастен ее сын.

Тело погибшей направлено на экспертизу. Злоумышленник задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что во Львовской области 44-летняя женщина зарезала своего 30-летнего сожителя.

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