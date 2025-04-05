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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
345
Время на прочтение
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Во Львовской области целая семья отравилась угарным газом, есть жертва - подробности

Во Львовской области пострадала семья из-за отравления угарным газом, один человек погиб.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © Getty Images

Во Львовской области зафиксировали три случая отравления угарным газом 4-5 апреля, в результате чего десять человек попали в больницу, среди которых шестеро детей. Один человек погиб.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА .

«4 апреля, около 23:21 час. в с. Сокольники (Сокольницкая ТГ Львовского района), в частном жилом доме по ул. Боковая Ив. Франко отравилась, вероятно, угарным газом семья из 4 человек, в том числе 1 ребенок, а именно: муж, 1983 года рождения, жена 1987 года рождения, сын 2005 года рождения, дочь 2018 года рождения. В результате отравления мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, другие пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом.

Дата публикации
Количество просмотров
345
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