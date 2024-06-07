Во Львовской области умер связной УПА Василий Хомин: фото

На 91-ом году жизни умер бывший связной Украинской повстанческой армии Василий Хомин.

Об этом сообщил Бориславский городской совет в Facebook.

"С грустью сообщаем, что отошел в вечность Василий Хомин – бывший связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича. Как участник освободительной борьбы, который свою жизнь посвятил борьбе за свободу Украины, господин Василий очень мечтал о победе Украины в этой войне. Именно это желание он загадывал в свой 90-летний юбилей, который отметил в феврале этого года", – говорится в сообщении.

Василию Хомину было 90 лет/Фото: Бориславский городской совет

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Василий Хомин родился в селе Залокоть в 1934 году. Воспитывался в религиозной семье: один его дедушка был дьяком в церкви, другой – провизором храма. В одной из книг о Бориславе описаны яркие воспоминания о том, как он еще маленьким мальчиком попал к повстанцам, как сначала носил им еду, а потом сидел в засадах.

В горсовете информируют, что парастас за упокой Василия Хомина состоялся в пятницу, 7 июня, в 18:00 по адресу: ул. Тустановицкая, 138-к. Похороны – в субботу, 8 июня.

Напомним, на 101-м году жизни умер легендарный командир УПА Мирослав Симчич.

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