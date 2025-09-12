ТСН в социальных сетях

Украина
791
1 мин

Во Львовской области в автосервисе застрелили двоих мужчин: детали (фото)

Обстоятельства трагедии выясняется полицией.

Елена Капник
Полиция.

Полиция

В пятницу, 12 сентября, в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба. Двоих мужчин застрелили прямо в автосервисе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в 12:00 в помещении офиса автосервиса. На месте стрельбы были найдены мертвыми два работника сервиса. Погибшие получили огнестрельные ранения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства убийства. На месте работают профильные службы.

Стрельба в помещении офиса автосервиса во Львовской области. / © Полиция Львовской области

Стрельба в помещении офиса автосервиса во Львовской области. / © Полиция Львовской области

Напомним, жуткое убийство школьников произошло в городе Шаргород в Винницкой области утром 10 сентября. Погибшими были учащиеся 10-го и 11-го класса. В совершенном подозревают их бывшего 23-летнего учителя английского языка.

