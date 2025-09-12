- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 791
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львовской области в автосервисе застрелили двоих мужчин: детали (фото)
Обстоятельства трагедии выясняется полицией.
В пятницу, 12 сентября, в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба. Двоих мужчин застрелили прямо в автосервисе.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, происшествие произошло в 12:00 в помещении офиса автосервиса. На месте стрельбы были найдены мертвыми два работника сервиса. Погибшие получили огнестрельные ранения.
Правоохранители выясняют все обстоятельства убийства. На месте работают профильные службы.
Напомним, жуткое убийство школьников произошло в городе Шаргород в Винницкой области утром 10 сентября. Погибшими были учащиеся 10-го и 11-го класса. В совершенном подозревают их бывшего 23-летнего учителя английского языка.