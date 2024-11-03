Во Львовской области в результате пожара пострадала 12-летняя девочка

Во Львовской области в селе Заболотцы Золочевского района произошел пожар, в результате которого ожоги получила 12-летняя девочка.

Об этом сообщила ГСЧС.

Известно, что 2 ноября в 18.04 спасатели получили сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном доме. Пожарные локализовали пламя в 18:29.

Сообщается, что в результате пожара опеки получила девочка 2012 года рождения. Она увидела возгорание и, испуганно, выбежала из дома, получив ожоги на ногах. Сначала она не отважилась признаться матери о травмах, но заметила проблему, и ребенка госпитализировали в больницу Святого Николая во Львове.

По информации ГСЧС, огонь уничтожил вещи на площади в 15 кв.м и повредил стены и перекрытия на площади в 20 кв.м.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения трех автомобилей произошло смертельное ДТП. Один водитель погиб, двое получили травмы.

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