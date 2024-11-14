Во Львовской области во время движения загорелся междугородний автобус: видео

Пассажиры и водитель покинули автобус еще до прибытия пожарных.

В четверг, 14 ноября, в городе Стрый Львовской области во время движения загорелся междугородний автобус "Стрый — Орив".

Видео пожара опубликовали очевидцы в местном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что пламя выхватывается из салона автобуса и с водительского места.

Во Львовской области во время движения загорелся междугородний автобус

Как сообщили в ГСЧС Львовской области, сообщение о пожаре поступило в 14:44.

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На место происшествия прибыли местные спасатели, оперативно потушившие пламя.

Пассажиры и водитель покинули автобус еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Напомним, ранее во Львовской области в селе Заболотцы Золочевского района произошел пожар, в результате которого опеки получила 12-летняя девочка.

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