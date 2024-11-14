Во Львовской области во время движения загорелся междугородний автобус: видео

Пассажиры и водитель покинули автобус еще до прибытия пожарных.
В четверг, 14 ноября, в городе Стрый Львовской области во время движения загорелся междугородний автобус "Стрый — Орив".
Видео пожара опубликовали очевидцы в местном Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что пламя выхватывается из салона автобуса и с водительского места.
Как сообщили в ГСЧС Львовской области, сообщение о пожаре поступило в 14:44.
На место происшествия прибыли местные спасатели, оперативно потушившие пламя.
Пассажиры и водитель покинули автобус еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Напомним, ранее во Львовской области в селе Заболотцы Золочевского района произошел пожар, в результате которого опеки получила 12-летняя девочка.
Читайте также: