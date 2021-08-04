Во Львовской области во время ремонта дороги выкопали тысячелетний железоплавильный горн (фото)

Во Львовской области во время ремонта дороги выкопали тысячелетний железоплавильный горн (фото)

Артефакт оставило население славянской райковецкой культуры.

На месте реконструкции дороги во Львовской области найден тысячелетний железоплавильный горн.

Как сообщает Укравтодор, во время работ на маршруте Жовква — Каменка-Бугская археологи исследовали семь древних поселений. Особая находка ученых — остатки железоплавильного горна, которому более тысячи лет.

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Дорога между городами Жовква и Каменка-Бугская (древнее название — Каменка-Струмиловая) была частью одного из древнейших исторических торговых путей, которые вели из Галичины на Волынь, а в XV-XVII веках здесь проходила северный участок большого "Черного пути" — караванной дороги, которая начиналась на землях Османской империи и вела через Подолье, Галичину и Волынь в Перемышль и Замостье.

Укравтодор

Артефакт оставило население славянской райковецкой культуры, которую связывают с племенами ранних славян — дулибами и белыми хорватами. Археологам удалось раскрыть неплохо сохранившуюся плавильную камеру с каналом для утечки шлака.

"Железоделательное ремесло в те времена было хорошо развито и сосредоточено вблизи месторождений болотной руды. Для славян было характерно обустраивать небольшие горна, которые обеспечивали потребности одного или нескольких поселений. Чаще всего местные металлурги сами занимались добычей руды на болотах, ее обогащением, обжигом древесного угля и предварительной обработкой металла. Регион вблизи нынешнего села Блищиводы имеет обширные лесные болота, поэтому, очевидно, здесь было немало таких ремесленников", — сказал археолог спасительной археологической службы Александр Силаев.

В древности этот регион был густо заселен. Поселения здесь существовали почти непрерывно — начиная с эпохи мезолита до нового времени.

Напомним, в селе Ивковцы, что в Черкасской области, археологи нашли четыре бусины в виде жуков-скарабеев и египетского бога Анубиса. Важно отметить, что египетские артефакты ученые нашли на раскопках славянского могильника 1-2 веков нашей эры.

А на трипольское поселение, датированное примерно пятым тысячелетием до нашей эры, наткнулись участники археологической экспедиции вблизи Голоскова Каменец — Подольского района.

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