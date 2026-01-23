Во Львовской области водитель взорвал гранату во время проверки ТЦК: подробности инцидента

Полиция Львовщины расследует обстоятельства нападения на работников ТЦК / © УНИАН

Вечер пятницы, 23 января, во Львовской области завершился громким инцидентом. Около 17:00 в селе Солонка Львовского района во время мер оповещения мужчина бросил в милицию и военных страйкбольную гранату, после чего скрылся на автомобиле. Полиция уже установила личность беглеца и объявила его в розыск.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Что произошло в Солонке

Во время совместных мер оповещения военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции обратили внимание на подозреваемого мужчину. Увидев патруль, он спешно сел в свой автомобиль BMW и заблокировал дверь изнутри.

Когда правоохранители попытались пообщаться с водителем, он прибег к агрессивным действиям.

«Во время общения с вождем, он бросил взорвавшуюся страйкбольную гранату. Тем временем водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Последствия и розыск

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал — страйкбольные гранаты, как правило, начинены горохом или мелом и обладают незначительной взрывной силой по сравнению с боевыми, однако могут нанести травмы вблизи.

Полицейские оперативно установили личность беглеца. Им оказался 48-летний житель Львовского района.

В настоящее время его местонахождение устанавливается. На месте работают следственно-оперативная группа и другие службы. После задержания действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.

