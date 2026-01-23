- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 514
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львовской области водитель взорвал гранату во время проверки ТЦК: подробности инцидента
Полиция уже установила личность нападающего и объявила его в розыск.
Вечер пятницы, 23 января, во Львовской области завершился громким инцидентом. Около 17:00 в селе Солонка Львовского района во время мер оповещения мужчина бросил в милицию и военных страйкбольную гранату, после чего скрылся на автомобиле. Полиция уже установила личность беглеца и объявила его в розыск.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Что произошло в Солонке
Во время совместных мер оповещения военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции обратили внимание на подозреваемого мужчину. Увидев патруль, он спешно сел в свой автомобиль BMW и заблокировал дверь изнутри.
Когда правоохранители попытались пообщаться с водителем, он прибег к агрессивным действиям.
«Во время общения с вождем, он бросил взорвавшуюся страйкбольную гранату. Тем временем водитель скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.
Последствия и розыск
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал — страйкбольные гранаты, как правило, начинены горохом или мелом и обладают незначительной взрывной силой по сравнению с боевыми, однако могут нанести травмы вблизи.
Полицейские оперативно установили личность беглеца. Им оказался 48-летний житель Львовского района.
В настоящее время его местонахождение устанавливается. На месте работают следственно-оперативная группа и другие службы. После задержания действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, во Львовской области мужчина ударил работника ТЦК «топором-молотком» . Нападающий ранил военного во время проверки документов.