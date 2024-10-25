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Во Львовской области военный чиновник попытался продать бронь от мобилизации

Во Львовской области военный чиновник попытался продать бронь от мобилизации

СБУ во Львовской области задержала чиновника воинской части / Фото: Офис Генерального прокурора

Свои услуги делец оценил в 8 тысяч долларов.

Во Львовской области 35-летний начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части пообещал военнообязанному, что он сможет за денежное вознаграждение получить бронирование от мобилизации. Дельца разоблачили работники СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

“Пользуясь приобретенными социальными и профессиональными связями за время прохождения службы в армии, он собирался повлиять на коллег из ТЦК и в течение двух недель подготовить необходимый пакет документов. Свои услуги оценил в 8 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

При получении оговоренной суммы средств военного задержали. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и задержали 19 человек, которые из-за публикаций в сети пытались сорвать мобилизацию в Украине.

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