Во Львовской области военный чиновник попытался продать бронь от мобилизации

Свои услуги делец оценил в 8 тысяч долларов.
Во Львовской области 35-летний начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части пообещал военнообязанному, что он сможет за денежное вознаграждение получить бронирование от мобилизации. Дельца разоблачили работники СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
“Пользуясь приобретенными социальными и профессиональными связями за время прохождения службы в армии, он собирался повлиять на коллег из ТЦК и в течение двух недель подготовить необходимый пакет документов. Свои услуги оценил в 8 тысяч долларов", — говорится в сообщении.
При получении оговоренной суммы средств военного задержали. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Проверяется причастность к преступлению других лиц.
Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и задержали 19 человек, которые из-за публикаций в сети пытались сорвать мобилизацию в Украине.
Читайте также: