Во Львовской области воспитанницы учебно-реабилитационного центра заявили о сексуальном насилии: новые детали

На время проведения проверки руководителя учебно-реабилитационного центра во Львовской области, который, по обвинению воспитанниц, совершал сексуальное насилие над ними, отстранили от работы.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"О заявлении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что правоохранители открыли уголовное производство по заявлениям воспитанниц учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области из-за возможного насилия, которое совершал над ними директор. На место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОГА", – говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

"Буду информировать о ходе расследования", — заверил чиновник.

Напомним, 28 сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на Львовщине воспитанницы учебно-реабилитационного центра заявили, что директор учреждения совершал над ними сексуальное насилие.

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