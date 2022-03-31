Во Львовской области возобновляют работу заведения культуры

Во многих заведениях области нашли убежище переселенцы.

С пятницы, 1 апреля, во Львовской области возобновляют свою работу заведения культуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Продолжат принимать посетителей Государственные историко-культурные заповедники "Тустань" и "Нагуевичи", а также скансен "Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого", музеи-заповедники "Подгорецкий замок", "Жолковский замок", "Пятничанская башня".

Команда Львовского музея истории религии регулярно организует тематические экскурсии о религиозной жизни Львова, экскурсии по подземельям музея и развлекательно-познавательные квесты для детей вынужденно переселенных лиц.

"С начала полномасштабного вторжения войск России в Украину большинство заведений культуры нашей области превратились в приюты для убегающих от бомбардировок! Те заведения, где сейчас проживают вынужденные переселенцы, также возобновляют работу. Но приюты для людей, которые в них обустроили, будут функционировать и в дальнейшем", — подчеркнул Козицкий.

Кроме того, расширят формат работы театрально-концертные учреждения, музеи и заповедники.

Как сообщалось, львовские активисты принесли в "Ашан" залитые "кровью" игрушки. Молчаливую акцию протеста устроили около трех магазинов сети. В руках горожане держали плакаты, запятнанные красной краской – она символизировала кровь украинцев. На плакатах надписи – "Ашан игнорирует убийства".

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