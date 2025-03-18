Во Львовской области ввели карантин: стала известна причина

В лесах вблизи села Сухоречье (Подберезцовская ТГ, Львовский район) обнаружили трупы шести диких свиней. Специалисты подтвердили, что причиной их гибели стала африканская чума свиней (АЧС).

Об этом сообщили пресс-служба Львовской ОВА.

"Накануне в лесах близ с. Сухоречья (Подберезцовская ТГ Львовского р-на) обнаружили трупы шести диких свиней, погибших от африканской чумы свиней", — отметили в сообщении.

Противоэпизоотическая комиссия при Львовской РГА приняла решение о введении карантинных ограничений в 3- и 10-километровых зонах вокруг места обнаружения африканской чумы свиней. В этих районах будут проводиться регулярные проверки домашних животных, чтобы своевременно выявить возможные случаи заражения.

Напомним, в Украине будут выплачивать деньги за найденные трупы диких кабанов: сколько можно получить.

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