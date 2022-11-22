Во Львовской области задержали коллаборантку: поклоннице РФ грозит пять лет тюрьмы

Во Львовской области задержали сторонницу агрессии РФ против Украины. Ей грозит до пяти лет ограничение свободы, в частности за публичные высказывания в пользу врага.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Отмечается, что в Сети правоохранители обнаружили видео, на котором женщина публично выражала свою антиукраинскую позицию и оправдывала политику страны-агрессоры. Полицейским удалось установить личность коллаборантки. Ею оказалась 58-летняя жительница Сокаль.

Предательницы объявили о подозрении в "преднамеренных действиях, направленных на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Черниговской области будут судить российского военнослужащего , который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района.

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