Во Львовской области задержали коллаборантку: поклоннице РФ грозит пять лет тюрьмы

Женщина публично выражала свою антиукраинскую позицию.
Во Львовской области задержали сторонницу агрессии РФ против Украины. Ей грозит до пяти лет ограничение свободы, в частности за публичные высказывания в пользу врага.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Отмечается, что в Сети правоохранители обнаружили видео, на котором женщина публично выражала свою антиукраинскую позицию и оправдывала политику страны-агрессоры. Полицейским удалось установить личность коллаборантки. Ею оказалась 58-летняя жительница Сокаль.
Предательницы объявили о подозрении в "преднамеренных действиях, направленных на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – ограничение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в Черниговской области будут судить российского военнослужащего , который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района.
Читайте также:
- СБУ разоблачила очередного предателя в Херсоне: помогал оккупантам выбивать "голоса" на псевдореферендуме
- "Русский мир за Путина": во Львове россиянка поддерживала массовые убийства украинцев и ждала оккупантов
- В Харьковской области чиновники "Укрзализныци" помогали оккупантам перевозить железной дорогой технику