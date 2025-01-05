Во Львовской области задержали водителя, который управлял авто с удостоверением умершего отца

Во время патрулирования автодороги М-11 полицейские остановили автомобиль, водитель которого предоставил поддельные документы и имел признаки опьянения.

Во Львовской области 55-летний водитель ездил за рулем, используя удостоверение умершего отца. Кроме того, он имел признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Во время патрулирования автодороги М-11 Львов-Шегини полицейские остановили находившийся в розыске автомобиль ВАЗ 2101. Водитель показал водительское удостоверение, в котором было указано, что ему 87 лет, хотя выглядел он значительно моложе. Это вызвало подозрения у полицейских. Муж запутался в объяснениях и признался, что удостоверение принадлежит его умершему отцу.

55-летний мужчина решил использовать удостоверение умершего отца, поскольку сам не получил водительских прав. Кроме того, он имел признаки наркотического опьянения, от проверки он отказался. Полицейские составили протокол управления транспортным средством в состоянии опьянения и постановление за отсутствие права управлять автомобилем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, украинские водители, занимающиеся международными перевозками, должны получить сертификацию по европейскому стандарту "Код 95" до августа следующего года.

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