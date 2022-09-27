Во Львовской области зафиксировали вспышку дифтерии

Во Львовской области зарегистрировали вспышку дифтерии. Обнаружили его в одном из детских домов-интернатов.

В одном из детских домов-интернатов во Львовской области обнаружили вспышку дифтерии.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

Как стало известно, вспышку дифтерии обнаружили в одном из детских домов-интернатов, в котором также находятся люди, обладающие инвалидностью с детства.

“При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у 7 из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу”, — рассказали в Центре общественного здоровья.

Там также добавили, что специалисты отобрали материалы для обследования у 165 контактных лиц. Идет изучение их вакцинального статуса.

“Проведена дезинфекция помещений интерната и камерное обеззараживание постельных принадлежностей. Эпидемиологическое расследование продолжается. Образцы для дальнейших бактериологических исследований будут направлены в референс-лабораторию Центра общественного здоровья”, — добавили в Центре.

Отметим, что дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

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