Во Львовской области заметили зубра: животное прогулялось возле Подгорецкого замка (видео)

Некоторые пользователи Сети предполагают, что зубр мог сбежать из охотничьего хозяйства.

Диких животных в Украине стало больше из-за запрета на охоту. Так, вблизи Подгорецкого замка во Львовской области местные жители зафиксировали европейского зубра.

Об этом сообщило "Радио Трек" в Telegram.

Зубр европейский — это единственный вид животного в Украине, занесенный в Красную книгу с природоохранным статусом "пропавший в природе". Пользователи Сети отмечают, что зубр мог скрыться из охотничьего хозяйства "Стырь" на Бродовщине.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 425 зубров, проживающих в заповедниках во Львовской, Киевской, Волынской, Винницкой, Буковиной и Сумской областях. Этот вид является крупнейшим представителем рода Bison в Европе, и его вес может достигать 850 кг.

На Львовщине заметили редкого зубра

Напомним, в Украине будут выплачивать деньги за найденные трупы диких кабанов.

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