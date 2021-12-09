Во Львовской области "заминировали" сразу девять ТРЦ: из зданий эвакуировали более трех тысяч человек

Во Львовской области "заминировали" сразу девять ТРЦ: из зданий эвакуировали более трех тысяч человек

Сейчас "телефонного террориста" разыскивают копы.

На Львовщине неизвестный "заминировал" девять торговых центров. В результате из зданий эвакуировали более трех тысяч человек.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Информация о “минировании” объектов правоохранителям поступила 8 декабря около 21:27. Неизвестные якобы заложили бомбы сразу в восемь торговых центров, находящихся в разных частях региона. Из зданий сразу эвакуировали в общей сложности более трех тысяч человек.

На место прибыли полицейские, спасатели, медики, а также кинологи с собаками и взрывотехники. Специалисты всю ночь обследовали зданий и территории вокруг, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили.

Кто именно и для чего решил “пошутить”, неизвестно. Копы разыскивают “телефонного террориста”. Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, что 8 декабря в Днепре также "минировали" здания. Бомбы искали в трех школах.

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