Во многих областях объявлена воздушная тревога: где опасность

В понедельник, 18 марта, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцы просят не игнорировать сигналы об опасности.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Первоначально ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера и активности вражеской тактической авиации вдоль северной границы.

Кроме того, сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения: "Воздушная тревога в Херсонской, Кировоградской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря".

Также, по сообщению ПС ВСУ, оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб на Сумщину, а также запустили ракету в направлении Нежина Черниговской области.

КАРТА

Актуальная карта тревог на 15:35 понедельника, 18 марта.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне не отказались от массированных ракетных ударов по Украине. Пауза же, вероятно, связана с выборами президента в РФ.

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