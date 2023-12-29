Во многих областях Украины и Киева объявлена воздушная тревога: какая причина

В пятницу, 29 декабря, во многих областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога.
В Украине существует ракетная опасность из-за активности тактической авиации РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — призывают в ПС.
По информации мониторинговых ресурсов, в настоящее время в воздухе находятся несколько стратегических бомбардировщиков РФ Ту-22м3.
Уже вскоре взрывы прогремели в Черкасской области.
Читайте также: