Во многих областях Украины и Киева объявлена воздушная тревога: какая причина

В пятницу, 29 декабря, во многих областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине существует ракетная опасность из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — призывают в ПС.

По информации мониторинговых ресурсов, в настоящее время в воздухе находятся несколько стратегических бомбардировщиков РФ Ту-22м3.

Уже вскоре взрывы прогремели в Черкасской области.

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