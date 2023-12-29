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Во многих областях Украины и Киева объявлена воздушная тревога: какая причина

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во многих областях Украины и Киева объявлена воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, во многих областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

В Украине существует ракетная опасность из-за активности тактической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — призывают в ПС.

По информации мониторинговых ресурсов, в настоящее время в воздухе находятся несколько стратегических бомбардировщиков РФ Ту-22м3.

Уже вскоре взрывы прогремели в Черкасской области.

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Дата публикации
Просмотры
6678
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