Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: где опасность

ПС информировали о работе ПВО по разведывательным дронам.

В четверг, 23 мая, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, "покраснела" Киевская область. Впрочем, в столице сирены не раздаются.

Об этом стало известно с карты тревог.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревога была объявлена из-за вражеских разведывательных БПЛА в разных областях.

"Воздушная тревога в Киевской и Полтавской областях связана с работой ПВО по разведывательному БПЛА", — подчеркнули ПС.

Ранее военные информировали о работе ПВО по разведывательным дронам в Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Карта тревог на 10:20 четверга, 23 мая.

Как сообщалось, сегодня около 10:30 в Харькове прогремели мощные взрывы. Город оказался под массированным ударом оккупационной армии.

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