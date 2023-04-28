Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

В пятницу, 28 апреля, во многих регионах Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Опасность связана с активностью тактической авиации России над Каспийским морем.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

В настоящее время тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Традиционно она звучит в Луганской области и Крыму.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о подлете ракет к территории Украины. По его словам, оккупанты выпустили воздушные цели из самолетов ТУ-95.

"Вероятный подлет ракет. От Ту. Не игнорируйте тревогу", — призвал Ким.

Соответствующую просьбу в своем Telegram обнародовал глава ОП Андрей Ермак: "Тревогу не игнорируйте".

Обновлено 18:35:

Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Житомирскую и Черниговскую области.

Глава ОП Андрей Ермак предупреждает о ракетной угрозе.