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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Во многих украинских областях 5 мая объявлена воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

В пятницу, 5 мая, во многих регионах Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Опасность, возможно, связана с активностью тактической авиации России над Каспийским морем.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

В настоящее время тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Традиционно она звучит в Луганской области и в Крыму.

Обновлено 17:10

Воздушная тревога распространилась на Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Винницкую области.

Не пренебрегайте собственной безопасностью - направляйтесь в укрытие!

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Дата публикации
Просмотры
15к
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