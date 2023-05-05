Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

В пятницу, 5 мая, во многих регионах Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Опасность, возможно, связана с активностью тактической авиации России над Каспийским морем.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

В настоящее время тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Традиционно она звучит в Луганской области и в Крыму.

Обновлено 17:10

Воздушная тревога распространилась на Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Винницкую области.

Не пренебрегайте собственной безопасностью - направляйтесь в укрытие!