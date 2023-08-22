Во многих областях Украины проходят масштабные обыски в военкоматах и ВЛК: что известно (фото)

В Одессе и Ровно проходят масштабные обыски в ТЦК и СП, ВЛК и МСЭК. Это касается работы военно-врачебных комиссий. В ГБР добавили, что обыски также проходят в Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщают "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники и ГБР.

По данным издания, обыски проводятся Управлением стратегических расследований и следователями Нацполиции. Обыски продолжаются в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, как в военкомат на улице Заньковецкой в Одессе пришли правоохранители.

В Ровенской области обыски проходят во всех ВЛК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия).

Что говорят в ГБР

В ГБР подтвердили, что их следователи "проводят ряд процессуальных действий в Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны".

Обыски в военкоматах и ВЛК / Фото: Государственное бюро расследований

"Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Обыски в военкоматах и ВЛК / Фото: Государственное бюро расследований

По данным ГБР, у них есть данные относительно 388 человек, признанных непригодными к военной службе, однако у следствия есть сомнения в этом.

"Извлекается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личных делах и т.п. Уголовные производства возбуждены по ряду статей", — говорится в сообщении.

Обыски в ТЦК и СП и ВЛК / Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители также добавили, что на прошлой неделе в Одесской и Николаевской областях, а также в Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП работники ГБР уже провели 15 обысков.

Обыски в военкоматах и ВЛК / Фото: Государственное бюро расследований

"В ходе предварительных проверок уже выявлены неединичные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с военного учета офицеров запаса на основании фиктивных справок ВЛК. По результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", — говорится в сообщении.

Обыски в военкоматах и ВЛК / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, накануне президент Зеленский выразил недовольство некачественной работой ВЛК и анонсировал изменения.

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